桌球》福原愛轉籍披台灣戰袍？ 桌協這樣說…

福原愛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本媒體報導桌球明星福原愛與台灣桌球好手江宏傑本月初完婚，引起台灣、日本與中國等媒體大幅關注。其中，台灣球迷關心雙方國籍問題，也好奇福原愛是否會轉籍改穿戰袍。

根據《朝日新聞》報導，福原愛與江宏傑不會更改國籍，各自保有各自的。其他日媒則指出，福原愛沒有懷孕，兩人也還沒打算要馬上同居。此外，中華民國桌球協會也表示，沒有聽說有人要轉籍，結婚是球員的私事，他們也是看媒體報導才知道。