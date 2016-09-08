桌球》福原愛轉籍披台灣戰袍？ 桌協這樣說…
2016/09/08 13:45
福原愛。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日本媒體報導桌球明星福原愛與台灣桌球好手江宏傑本月初完婚，引起台灣、日本與中國等媒體大幅關注。其中，台灣球迷關心雙方國籍問題，也好奇福原愛是否會轉籍改穿戰袍。
根據《朝日新聞》報導，福原愛與江宏傑不會更改國籍，各自保有各自的。其他日媒則指出，福原愛沒有懷孕，兩人也還沒打算要馬上同居。此外，中華民國桌球協會也表示，沒有聽說有人要轉籍，結婚是球員的私事，他們也是看媒體報導才知道。
相關新聞
- 在日登記結婚 福原愛、江宏傑年底回台灣宴客
- 桌球》福原愛成台灣媳婦 中國網友：心很痛…
- 曾被拍到和錦織圭擁吻 福原愛過去難忘舊愛...
- 11歲就當日本國家隊員...中國網友也超愛福原愛
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
推薦新聞
-
桌球》日本最強小1生 全國賽上演大逆轉 （影音）2016/09/08 14:04
-
MLB》教士主場的最後亮相 「老爹」獲贈專屬衝浪板2016/09/08 13:50
-
桌球》福原愛轉籍披台灣戰袍？ 桌協這樣說…2016/09/08 13:45
-
MLB》他又救援失敗 再1敗追平皇家隊史紀錄2016/09/08 13:04
-
MLB》建仔搭檔培瑞茲 手傷無礙週末歸隊2016/09/08 11:40