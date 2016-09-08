游泳》他在里約奧運說謊大鬧 恐遭禁賽10個月

洛克特恐將面臨10個月的禁賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕因酒醉在里約奧運大鬧加油站的美國游泳名將洛克特（Ryan Lochte），今天被爆將被美國奧林匹克委員會禁賽。

美國媒體《USA Today》報導，美國奧委員會明天將正式對外發表聲明，傳洛克特將至少被禁賽長達10個月，無緣參加明年7月的世界游泳錦標賽。

32歲的洛克特，在里約奧運期間因謊稱自己遭搶劫，最後被揭穿是自己酒醉後大鬧當地的加油站遭逮捕，謊言揭穿後洛克特雖然公開道歉，卻難以平息美國民眾的怒火。

洛克特生涯在奧運拿下12面獎牌，其中包含6面金牌，2020東京奧運時他已高齡36歲，恐難再為國效力爭光。