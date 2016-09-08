桌球》日本最強小1生 全國賽上演大逆轉 （影音）
2016/09/08 14:04
〔體育中心／綜合報導〕7月底舉行的全日本桌球錦標賽，最近將比賽影片上傳到網路。引人注目的是小學2年級以下的男子單打決賽，來自鹿兒島的小1生岩井田駿斗與來自東京的小2生渡部民人交手。
雖然岩井田駿斗在打完3局後以1：2落後，但他在第4局頂住壓力將比數追平，並在第5局比賽以9：10落後時上演逆轉秀，以最有把握的正手拿下最後的勝利。
岩井田駿斗。（取自桌球report網站）
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