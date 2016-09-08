自由車》馮俊凱加盟巴林美利達 2017挑戰三大賽舞台

台灣自由車一哥馮俊凱。（圓創運動行銷提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣自由車一哥馮俊凱明年將轉披「BAHRAIN MERIDA PRO CYCLING TEAM」（巴林‧美利達車隊）戰袍，已有2年一級車隊資歷的阿凱，獲得新車隊肯定，簽下為期3年的複數年合約。巴林·美利達車隊經理Brent Copeland表示：「馮俊凱是台灣最好的公路暨場地賽選手，也是主集團當中，表現最為賣力的選手之一。」

國際自由車總會UCI將在今年年底重新核發所有ProTeam一級職業車隊的執照，備受台灣車迷關心的「Team Lampre Merida」將影響馮俊凱的未來動向，早在今年七月，台灣美利達就已向阿凱提出邀請，邀請阿凱加入巴林‧美利達車隊，在正式與車隊接洽後，雙方順利取得共識，將簽定一個保障雙方權益的3年複數年合約，阿凱將於2017-2019年轉披巴林‧美利達車隊戰袍。

Brent Copeland說：「馮俊凱是台灣最好的公路暨場地賽選手，也是主集團當中，表現最為賣力的選手之一。無論從我個人與阿凱合作的這幾個賽季，或者從他對於這份工作投入的專注，都再再證明了這位職業車手的份量。阿凱有相當好的突圍能力，不僅經常在領先集團當中現身，當車隊需要他的協助時，他也總是義不容辭。我相信2017年對於阿凱來說，會是很不一樣的一年，很有機會看到他美夢成真，在三大賽的舞台登台亮相。」

台灣自由車一哥馮俊凱。（圓創運動行銷提供）