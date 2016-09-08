中職》手臂無異狀 羅錦龍可能本月回一軍
2016/09/08 16:02
羅錦龍練投。（記者黃志源攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕正在二軍調整的統一獅投手羅錦龍，8月28日對中信兄弟二軍先發5局挨4安無失分，手臂並無異狀，球速回到140公里以上，最快本月可以回到一軍。
羅錦龍自前年7月就沒再出賽，去年5月檢查出右肩肩盂唇與棘上肌都有撕裂傷，決定接受肩膀關節鏡手術，今年春訓才展開完整訓練，教練團當時評估有機會今年9月回一軍。
投手教練鄭博壬表示，根據二軍回報，羅錦龍手臂沒有問題，可以正常出賽，但投球品質仍未回到原本水準，就繼續在二軍調整，視球隊需要再考慮讓他上一軍。
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