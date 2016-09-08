日職Live》羅德7：2暫時領先 郭俊麟2.1局失4分退場

2016/09/08 18:52

 

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R

羅德

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3

1

2

 

 

 

 

7

11

0

西武

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1

1

0

0

 

 

 

 

2

5

1

第五局

5局上半，羅德再添2分，取得7：2領先。

第四局

4局上半，荻野貴司敲出關鍵安打，羅德再添1分。

第三局

3局下半，西武追回1分，目前仍以2：4落後羅德。

3局上半，岡田幸文、角中勝也接連從郭俊麟手中擊出安打，形成2、3壘有人，下一棒靠野手選擇上壘，2壘往3壘跑者出局，3壘跑者回本壘得分。接著郭俊麟對下一棒清田育宏投出頭部觸身球，勒令退場。接替投球的野田昇吾又被擊出安打，羅德再添分數，

第二局

2局下半，森友哉、山川穂高接連安打，西武追平。

2局上半， 郭俊麟被大嶺翔太擊出安打，雖然跑者一路靠著隊友推進上三壘，但最後郭俊麟穩穩解決其他打者，安全下庄。

第一局

1局上半，郭俊麟被開路先鋒細谷圭敲出安打，順利解決第二棒岡田幸文，跑者上2壘，並靠著捕逸上3壘，角中勝也擊出穿越安打，羅德先馳得點。郭俊麟三振下一棒後，又被清田育宏擊出安打，形成1、2壘有人，鈴木大地擊出飛球遭接殺，三人出局。

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