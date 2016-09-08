歡樂友緣女子公開賽》第2回合 業餘小將林子涵衝上首席

歡樂友緣女子公開賽第2回合，業餘小將林子涵躍居領先。（記者趙新天攝）

林子涵在雨中打出66桿佳績衝上第1。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／苗栗報導〕台灣業餘小將林子涵，今天在雨中奮戰，打出低於標準桿6桿的66桿，以兩回合總計136桿在2016歡樂友緣女子公開賽第2回合躍居領先。

林子涵今天打出6個博蒂、無柏忌的好成績，是全場最佳桿數。雖然中午之前全國花園球場開始下雨，打到第15洞雨勢加劇，但她還是耐著性子穩步前進。

原本領先的泰國選手蘇帕瑪，打到第12洞開球失誤，第2桿攻果嶺被樹枝攔下，她花了4桿才上果嶺，兩推吞下雙柏忌，讓出了領先位置。這回合她以71桿完賽，總計138桿退至第2名。

另1名泰國選手帕奴瑪，今天推桿不靈，博蒂、柏忌各1個，平盤72桿繳卡，總計139桿退至第3。

領先榜上除了林子涵保有兩桿優勢，在她後面有7名泰國選手相差5桿之內緊追。台灣選手陳依妏和余珮琳則以141桿和其中4位泰國選手並列第5。侯羽桑今天以平盤完賽，總計142桿和中國的石昱婷並列11名。

陳依妏以141桿並列第5。（記者趙新天攝）

泰國選手蘇帕瑪兩桿之差落後。（記者趙新天攝）

余珮琳暫時並列第5名。（記者趙新天攝）