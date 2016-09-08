日本LPGA錦標賽》第1回合 姚宣榆暫列第5 盧曉晴並列第7

姚宣榆。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕第49屆日本LPGA錦標賽今天在北海道登別市打完第1回合，台灣女將姚宣榆繳出71桿暫時並列第5；衛冕的盧曉晴以72桿完賽目前並列第7。

總獎金1億4000萬日圓（約台幣4348.4萬元）的日本LPGA錦標賽今天登場，台灣女將姚宣榆打下兩個博蒂，只有1個柏忌，71桿完賽表現不錯，目前和日本選手成田美壽壽並列第5。

衛冕者盧曉晴也有穩定的發揮，博蒂、柏忌各打兩個，平標準桿完賽，和佐伯三貴等4名日本選手並列第7。

盧曉晴。（資料照，記者趙新天攝）

這場比賽號稱是日本LPGA錦標賽近半世紀以來場地最難打的1次，原本設定的長草區草長是11公分左右，沒想到連兩週遇上颱風侵襲帶來大雨，長草區有點失控地長到16公分，完全考驗選手的開球準確度。

目前暫居領先的是日本選手濱田茉優，今天前12洞她只打出博蒂、柏忌各1個，但在第13和14洞連續抓鳥，又在第17洞打下老鷹，繳出68桿，一舉衝上首席。

她以1桿之差領先森美穗，酒井美紀和藤田光里則是70桿並列第3。同場出賽的台灣選手蔡佩穎今天以73桿打完，並列12名，劉依貞花了78桿，謝瑀玲82桿完賽。