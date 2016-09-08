中職》高國輝重返先發陣容 陳禹勳背傷下二軍

Lamigo桃猿陳禹勳。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕義大犀牛強打高國輝，因右側腹肌不適，自8月17日起就未在一軍出賽，今天新莊猿犀牛戰高國輝傷癒復出回到一軍，擔任先發左外野手、第5棒。

近期高國輝已進行打擊和守備訓練，他表示，目前傷勢都無大礙了，打擊和傳球時右側腹肌也不會不舒服，可以上場比賽。前一陣子受傷接受復健治療，高國輝笑說，「終於回來了（回到一軍），復健比上場比賽還累耶，希望回來能為球隊做出貢獻。」

高國輝才剛脫離傷兵名單，Lamigo桃猿守護神陳禹勳就因背部不適，今天下二軍休養，歸期未定。本季陳禹勳出賽57場為全聯盟投手最多，投球局數58.2局，防禦率3.22。

昨天猿犀牛戰，陳禹勳後援1.2局被敲2安，投出3次保送，失2分無關勝敗，他表示，昨天投完退場後背部就覺得有點不舒服，經檢查治療後，現在就是暫時休息一個禮拜，何時能回到一軍還要再觀察。