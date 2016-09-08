日職》郭俊麟2.1局3責失 丟頭部觸身被勒令退場
2016/09/08 18:28
〔記者粘藐云／綜合報導〕效力西武的台灣投手郭俊麟在睽違4個月後重返一軍，先發出戰羅德，但在投完2局失1分後，3局上半因丟出頭部觸身球遭勒令退場，繳出2.1局被敲6安、失4分（3責失）的成績。
1局上半，郭俊麟遭細谷圭、角中勝也接連敲出安打，失1分，隊友2局下半扳平比數，2局打完兩隊戰成1：1平手。
郭俊麟順利渡過第2局，但3局上半再度遇上亂流，先被擊出安打失分後，又對清田育宏丟出頭部觸身球，遭勒令退場，緊急接手的野田昇吾也未能順利收尾，先是隊友發生失誤，接著野田也被敲出安打，讓郭俊麟再失2分。
3局上半結束，西武以1：4暫時落後，總計郭俊麟今天主投2.1局、被敲6安失4分（3責失），投出1次三振，目前防禦率為8.46，暫為敗投候選。
郭俊麟。（資料照，記者羅志朋攝）
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