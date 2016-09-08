中職》蘇智傑：拚到總冠軍比新人王重要

統一獅新人蘇智傑很可能失去明年新人王資格。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕今年選秀狀元蘇智傑只要再打16個打席，便喪失明年再次問鼎新人王的資格，統一獅總教練郭泰源認為，新人王一生只有一次機會，相關辦法應該配合改採季中選秀而調整，蘇智傑覺得，能幫球隊拚到總冠軍，比自己拿到新人王還重要。

郭泰源指出，新人王一生只有一次機會，自從選秀改到季中舉行，一定有選手碰到這個問題，蘇智傑是即戰力球員，球隊不可能因為他會失去明年再拚新人王的資格，就停止他繼續出賽，聯盟應該正視這個現象，讓新人王的競爭更公平，也更貼近實際狀況。

蘇智傑表示，加入職棒時只剩不到半個球季，明年不能再拚新人王當然可惜，但不希望球隊因此凍結他的出賽，真要做出選擇，今年能幫球隊拚到季冠軍甚至總冠軍，比明年能不能再拚新人王，還要重要。

「如果用一個新人王，換來一座年度總冠軍，就很值得，明年就全力去拚個人獎，目標是年度MVP。」他說。

陳傑憲距離門檻還有59個打席，也可能碰上相同狀況，但他表示，目前不是固定先發，本季打席數應該不會超過，但新人王不是他的設定目標，只想有更多上場機會，盡全力去表現。