中職》林智平挑戰「4割男」 最欣賞陳鏞基的全能

林智平賽前練球。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕Lamigo桃猿內野手林智平，本季累積打擊率0.381高居全聯盟第4，有機會挑戰4成打擊率，盜壘成功22次居第1，上壘率0.447、長打率0.459也是個人生涯新高，表現十分亮眼。

談到打擊爆發之處，林智平說，過去他都會特別注意揮棒軌跡不要拖太長，軌跡愈短愈好，這樣球可以看得比較久，出棒速度更快，今年則要求自己擊球點更確實，收到不錯成效。

林智平表示，他並沒有去想單季4成打擊率，畢竟這成績並不容易達成，希望打擊狀況維持穩定就好，其他的「自然而然就會發生」。隊友王柏融本季打擊率長期維持在4成以上，林智平笑說，「他真的是怪物！」

本季林智平除了目標盜壘王3連霸，也希望拿下三壘手最佳十人和金手套獎，不過林智平說，「今年各隊三壘手都太強了，難度很高。」他指的除了蔣智賢，還有長久以來欣賞的內野手陳鏞基。

林智平透露，他剛上文大一年級時，有一次跟國體比賽，當時看到大四的陳鏞基不管守內野或打擊都很強，視為學習的對象，「後來我們兩人一起打中職，每次跟統一比賽，我都會觀察鏞基賢拜的打擊和內野守備的動作、細節，從中找到優點學習，他真的是一名很好的球員。」

本季陳鏞基打擊率0.335，敲出19轟、89打點、10盜，有機會完成個人生涯首度單季20轟。

林智平賽前練球。（記者黃耀徵攝）