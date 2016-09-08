射箭》世大運前哨戰亞洲盃開射 國際賽規格做一半

國體大田徑場將是明年台北世大運射箭場地，只是看台卻在選手後側，屆時觀眾只能看見選手後腦勺。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年亞洲盃射箭賽今在國體大田徑場開射，由於該場地為明年台北世大運的射箭排名賽、對抗賽賽場，現場也請來警力模擬維安，進出需要通過安檢，只是國際賽規格做一半，不只新聞中心沒插座，膳食區、選手用餐區也都被草草安排在悶熱的大廳中，儘管只是測試階段，仍令人搖頭。

亞洲盃可說是明年台北世大運測試賽，場邊引入安檢系統並有警力駐守。（記者林宗偉攝）

台北世大運明年8月19日就要盛大展開，上月在新莊體育館舉辦的台北青少年桌球公開賽，就導入高規格安檢，為大賽做準備，作為測試賽的亞洲盃射箭賽，今場邊同樣有警力駐守，進出都需通過安檢門。

只是今氣溫高達30度，場館卻將膳食區、選手用餐區、新聞中心、行政區安排在沒有空調的大廳，並僅用隔板來做劃分區域，現場悶熱，在來採訪的記者要求下，工作人員才拉延長線提供電源並搬來電風扇應急，但其他區域依舊陽春，很難想像屆時世界各地好手來到這裡參賽，會是怎樣的光景。

射箭協會秘書長陳彥霖表示，這次亞洲盃場地是由台北世大運籌委會及國體大共同佈置，經過首日賽程，的確發現很多不足之處，但這是第一階段測試，明年6月還會藉由另一次國際賽來做第二階段測試，相信吸取各方建言後，會讓比賽更加完善。

為明年台北世大運作測試的亞洲盃，國際賽規格做一半，包括膳食組及選手用餐區都被安排在沒有空調且未提供照明的悶熱大廳，相當陽春。（記者林宗偉攝）

為明年世大運作測試的亞洲盃，國際賽規格做一半，新聞中心本來沒插座，在要求後才拉延長線提供電源，現場還未提供照明。（記者林宗偉攝）

亞洲盃首日只舉行男子反曲弓、女子複合弓賽程，台將以黎萬康、陳怡瑄表現最佳，黎萬康在排名賽雙局射出636分、位居第5，之後對抗賽首輪也因輪空直接晉級16強，他打趣表示，可能是戴上網壇天王費德爾的帽子，變得比較沉穩，其他三名選手除彭士誠，王厚傑、李金糖都擊敗對手晉級16強。

亞洲盃男子反曲弓我派出黎萬康（右起）、彭士誠、王厚傑、李金糖出征，首日以黎萬康表現最佳。（記者林宗偉攝）

黎萬康打趣表示，可能是戴上費德爾的帽子，表現比較好。（記者林宗偉攝）

台將黎萬康（最前者）在男子反曲弓排名賽排名第五，是國內最佳，他也因輪空直接晉級十六強。（記者林宗偉攝）

女子複合弓部分，陳怡瑄排名賽雙局射出679分、位居第二，狀況最佳的她與其他3名女將吳亭廷、潘明佳、翁意婷在對抗賽首輪都輪空，直接晉級16強。

亞洲盃女子複合弓我派出陳怡瑄（右起）、吳亭廷、潘明佳、翁意婷，首日賽事以陳怡瑄表現最佳。（記者林宗偉攝）