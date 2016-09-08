中職》郭泰源：2020年奧運要提早準備
2016/09/08 19:09
統一獅總教練郭泰源。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／台南報導〕行政院體育發展委員會與中華職棒、中華棒協召開三方協調會，仍未協調出明年3月世界棒球經典賽的總教練人選，統一獅總教練郭泰源表示，台灣的備戰步調太慢，建議2019年12強賽與2020年奧運要提早準備。
郭泰源指出，日本、南韓的總教練都已經確定，台灣卻還沒選出來，直接影響球隊的組成，「球員要怎麼選？大家都知道問題在投手，一定要重用旅外球員，但我們了解他們的狀況嗎？」他說。
郭總認為，希望相關單位在經典賽後，針對2019年12強賽與2020年奧運這2個大賽，找個時間好好坐下來談，參考日本的模式，選出總教練與一個團隊，及早準備觀察選手、蒐集資料等工作。
日本自2013年起就以明年經典賽為目標，由小久保裕紀擔任總教練，除了逐步執行階段性任務，並長期追蹤觀察國內外選手；南韓雖然爆發職棒涉賭案，日前也確定由12強總教練金寅植續掌兵符。
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