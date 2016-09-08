亞大女籃》台灣破百分打爆中國 3連勝分組第一晉級4強

台灣隊黃湘婷（右），帶球上籃，中國隊球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕在泰山體育館熱戰的首屆亞洲大學女子籃球錦標賽，預賽前兩役都贏球的地主台灣隊，今迎戰同為2連勝的中國，成功利用速度，終場以106：65大勝，以分組第1之姿勇闖4強，週六（10日）將碰上B組第二的南韓，爭取冠軍戰門票。

中國在首屆亞大籃賽事，派出北京大學班底前來，她們是今年中國CUBA大專籃球聯賽亞軍，向來是中國大學籃壇強隊。

中國首節曾領先台灣女將8分，打完也保有25：24的優勢，但第二節改換我國展現實力，單節僅讓對手攻下8分，半場打完輕鬆以51：33遙遙領先中國，也提早將勝利放進口袋中。

下半場台灣持續靠著流暢的攻守轉換，打得對手難以招架，連進攻也頻頻發生失誤，讓我國可以讓所有人馬輪番上陣，一度還領先多達42分，得分也繼首戰遭遇蒙古後，再次攻破百分，輕鬆以3連勝之姿闖進4強。

台灣以世大運培訓隊為班底，陣中有4名去年光州世大運成員黃湘婷、王維琳、黃鈴娟及楊晴，加上來自UBA冠軍文化大學、台灣師大、佛光大學與北市大（天母），大有機會將首屆亞大籃后座留在台灣。

台灣隊王維琳（左），帶球上籃，中國隊球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣隊徐玉蓮（右），帶球上籃，中國隊球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣隊黃柔甄（右），帶球上籃，中國隊球員防阻不及。（記者王藝菘攝）