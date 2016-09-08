電競》閃電狼、AHQ世界大賽行前會 蔡英文出席加油

「2016英雄聯盟世界大賽LMS加油行前會」，總統蔡英文應邀出席，致贈加油包並為選手打氣。（記者方賓照攝）

〔記者林柏辰／綜合報導〕電競團隊閃電狼與AHQ將代表臺灣出戰9月底的LOL世界大賽，今（8）日下午舉辦加油行前會，蔡英文總統也親自出席，為2支隊伍加油。

蔡英文致詞時表示，很高興參與英雄聯盟臺灣戰隊的賽前記者會，閃電狼與AHQ都是台灣頂尖的電競團隊，祝福他們能拿下好成績，證明自己與臺灣的實力在世界上都是數一數二的。

閃電狼與AHQ在台港澳賽區（LMS）脫穎而出，9月底將前往美國與另外14支世界各國的頂級戰隊爭取世界冠軍；去年同樣也是兩隊代表出賽，雙雙打進8強，本屆盼能有更好成績。