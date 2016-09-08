MLB》永不放棄 前NFL明星提博加盟大都會
2016/09/08 19:59
大都會簽下提博。（資料照，美聯社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕根據《ESPN》記者Adam Schefter推特，大都會在臺灣時間今日確定以小聯盟合約簽下前NFL球星提博（Tim Tebow）。
大學時是明星四分衛，提博進入職業聯盟後雖一度帶領球隊殺進季後賽，但僅3個球季就結束生涯。高中時是棒足雙棲運動好手的他，在8月底舉辦測試會，吸引了大聯盟28支球隊派球探到場觀察，他也從前大聯盟投手阿斯瑪（David Aardsma）手中轟出全壘打。
提博對運動努力不懈的精神感動許多人，如今終於被大都會簽下，展開另一段旅程。大都會可能會將提博送往教育聯盟（Instructional League）或亞利桑那的秋季聯盟。
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