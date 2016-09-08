日職》坂本神奇代打3分砲 巨人阻廣島最快封王記錄

坂本勇人8上代打敲出致勝3分砲。（取自讀賣巨人官網）

〔體育中心／綜合報導〕今天賽前廣島魔術數字僅M2，只要贏中日並且巨人輸球，就能追平1995年巨人創下央聯最速封王紀錄，但巨人拒絕送廣島大禮，8上坂本勇人代打，敲出逆轉3分砲，讓巨人保有一線生機。

坂本今天並未先發，巨人整場也遭阪神青柳晃洋完全封鎖，前7局僅第1局敲3安，中間一度連續被解決16人，不過8局青柳找不到準心，1出局後連丟2保送，接替的藤川球兒被坂本揮出本季第21轟，巨人逆轉勝。

至於廣島在丸佳浩連2天開轟帶領下，7：4打敗中日，雖無緣追平紀錄，但魔術數字只剩M1，雖然明天休兵，但只要養樂多贏巨人，廣島依舊封王，即便巨人贏球，10日開始兩隊就要正面對決，相信廣島也想靠自己奪下本季央聯例行賽首位。