日職》陳冠宇後援1局無失分 郭俊麟苦吞敗投（影音）

陳冠宇（左）、郭俊麟（右）今天在同場比賽中接力登場。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西武隊台灣好手郭俊麟今天先發戰羅德，但因丟出頭部觸身球，遭勒令退場，另一位效力羅德的台將陳冠宇則在8局登場，主投1局送出1K沒有失分，終場羅德以8：2擊敗西武。

西武今天推出郭俊麟先發，投完前2局失1分，3局上半，郭俊麟被敲出接連安打失第2分後，不慎對清田育宏丟出頭部觸身球，遭勒令退場，接手的隊友也未能守下，又再丟2分。總計郭俊麟今主投2.1局失4分（3責失），送出1次三振，吞下敗投。

羅德先發投手石川步今主投7局繳優質先發，被敲7安打失2分，飆出6次三振，陳冠宇則在8局下半接手比賽，投完1局未被敲安也未失分，送出1次三振，終場羅德以8：2擊敗西武。

同樣效力西武的台灣小將吳念庭，此役擔任先發游擊手、打第9棒，3打數未有安打，目前打擊率2成29。

吳念庭。（資料照，取自西武臉書粉絲團）