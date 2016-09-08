棒球》全場僅1安 女子世錦賽臺灣隊遭日本扣倒

臺灣隊不敵日本，吞下複賽第1敗。（取自WBSC推特）

〔記者林柏辰／綜合報導〕臺灣隊今日在女子世錦賽6強複賽遇到強敵日本，全場僅敲出1支安打，5局0：10遭扣倒，吞下本屆複賽第1敗。

面對世界排名第1、4連霸的日本隊，臺灣隊打起來顯得綁手綁腳，前兩局皆因失誤掉分，全場被日本隊敲出8支安打，共送出8次保送，除第4局外日本隊每局皆能攻下分數。

臺灣隊打線則受制於日本隊投手，先發左投笹沼菜奈球速飆上120公里，首局就飆出3K；第2局雖控球出現亂流形成危機，但臺灣隊偷點失敗無法得到分數，最終5局遭扣倒。