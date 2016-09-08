拔河》2:1力克南非 景美台師大聯隊摘首金

景美女中與台師大聯隊組隊，九月八日至十一日赴瑞典參加世界盃室外拔河賽。（景美女中提供）

〔記者梁珮綺／台北報導〕景美女中與台師大拔河聯隊5日赴瑞典參加世界盃室外拔河賽，目標是在女子500公斤組錦標賽、公開賽拿下4連霸、女子540公斤錦標賽奪冠，今年首增U23組（參賽者年紀限制為18歲至22歲），台灣時間今天下午4點30分先比U23女子500公斤組公開賽對戰英國、威爾斯、南非、瑞典、瑞士5隊，預賽以第2名之姿打入4強，擊敗瑞士後進入決賽，以2:1力克南非，拿下第一面金牌。隨後續戰女子500公斤公開賽，結果預計台灣時間明天凌晨出爐。

景美女中與台師大聯隊組隊，九月八日至十一日赴瑞典參加世界盃室外拔河賽。（景美女中提供）

景美女中與台師大聯隊組隊，九月八日至十一日赴瑞典參加世界盃室外拔河賽。（景美女中提供）

U23女子500公斤組公開賽原訂台灣時間今天下午3點30分進行，延宕至下午4點30分，預賽採積分制，每回合拔2場，2場全贏拿2分、平手拿1分、全輸沒得分，4強、準決賽與決賽採3戰2勝制，台灣代表隊對戰5隊，預賽中以0：2輸給南非，以預賽第2名之姿打入4強，準決賽時擊敗第3名的瑞士，決賽對上強敵南非，第1局雙方僵持超過3分鐘仍失分，第2局勢均力敵，所幸扳回一城，第3局僵持近4分鐘，台灣小將用過人的意志力力克強敵南非，摘下第1金。

世界盃室外拔河錦標賽每2年舉辦一次，景美女中與台師大拔河聯隊從2010年參賽起，已連續3屆拿下女子500公斤公開賽、錦標賽冠軍，公開賽為俱樂部性質，各國可隨意組隊參加，錦標賽僅能有1隊，也是賽事最高層級。8、9日比公開賽、10、11日比錦標賽，特別的是，今年首增U23組，景美女中祕書黃郁博坦言，其他國家人多，可用U23培訓新選手，但台灣國家代表隊能派的就是這些人，且U23女子組、女子500公斤公開賽接連比，對選手來說確實有點小負擔。

室外賽與室內賽最大不同在於土地，黃郁博指出，室內場地、溫度固定，室外受天候、泥巴鬆軟與否影響很大，在出賽前，學校預估瑞典在9月時的泥土較濕，而台灣7、8月天氣炎熱，泥土較硬，練習時會把地打濕後再練，盡量模擬比賽現況，所幸今天天氣不錯，室外溫度有24度，土地也軟，台灣小將實力有發揮。