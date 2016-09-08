日職》挨郭俊麟頭部觸身球 清田育宏輕微腦震盪（影音）

清田育宏遭觸身球擊中。（取自日刊體育）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西武台灣投手郭俊麟今先發出戰羅德，但在3局上半不慎對羅德外野手清田育宏丟出頭部觸身球，遭勒令退場，球團也緊急將清田送醫。日媒報導，清田向球團表示，他的左耳鼓膜似乎有破裂的情形，但稍早羅德透過推特表示，目前檢查結果為輕微腦震盪及左頭部瘀傷，並未提到耳朵傷勢。

3局上半，郭俊麟面對清田育宏，不慎投了一記頭部觸身球，他在丟出觸身球後，表情相當懊惱，而被砸中的清田在倒地後也隨即被擔架抬下場。

據日媒報導，球團緊急將清田送醫，雖然清田在送醫過程中意識清醒，也能回答教練問題，但他向球團表示，左耳鼓膜似乎有破裂的情形，稍早羅德球團透過推特表示，清田初步檢查後，發現有輕微腦震盪及左頭部瘀傷的情況，今天先暫時回飯店休息，但推特內文並未提及清田耳朵傷勢。

清田育宏遭觸身球擊中後倒地。（取自日刊體育）