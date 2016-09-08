棒球》第四屆中信盃黑豹旗 網路報名193校再創新高

第四屆黑豹旗網路報名隊伍再創新高。（由棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕第4屆「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」自8/18開放網路報名至昨天（9/7）截止，報名隊伍數創新高來到193校，再次突破去年162隊的紀錄，本屆賽事將於10月8日起在台中洲際棒球場點燃戰火。

各隊雖已完成網路報名，但仍須在9/10前將報名所需資料寄出給大會審核，預估將在9/21前陸續完成資料審核，目前統計193校中，有38所學校上屆並未報名，而上屆有參賽的學校也有8校因為人數不足，因此今年並未繼續參賽。

本屆開賽記者會訂於9/24（六）下午3點於台北市建國中學夢紅樓2樓舉辦，記者會邀請所有參賽隊伍遴派1名球員著球衣出席，大會將發送賽事海報及球員專屬「黑豹臂章」，會中也將進行預賽公開抽籤。

抽籤分組方式與去年相同，避免球隊分區奔波比賽，預賽將維持依分組抽籤，64強再重新全國統一抽籤。而本次教練會議同樣於當天早上10點於建國中學夢紅樓4樓舉辦，請所有參賽隊伍教練參加，針對隊職員身分及證件進行查驗，若有球員資料更正或遇學校考試需特別調整賽事時間者，也將於該會議中一併討論。