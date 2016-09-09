陽岱鋼率火腿拚洋聯龍頭 今日重要賽事預告

早安，雖然明天星期六許多人還得補班補課，但今天體育賽事豐富，除了各國職業棒球外，還有美網女子四強、NFL開幕賽以及女子棒球世界錦標賽，愉快的度過星期五吧！

美網

7：00開始

小威廉斯 VS 普莉絲可娃

沃茲妮雅琪 VS 柯柏

MLB

7：00 紅雀 VS 海盜（Fox體育台）

NFL開幕賽

8：30 黑豹 VS 野馬

世界女子棒球錦標賽

13：00 委內瑞拉 VS 臺灣（緯來體育台）

日職

17：00 火腿 VS 樂天（Fox體育台）

17：00 羅德 VS 西武（Fox體育3台）

中職

18：30 義大 VS 統一（Fox體育2台）

18：30 Lamigo VS 兄弟（緯來體育）