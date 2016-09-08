中職》三冠王沒多想 羅力只想幫球隊贏球

義大犀牛先發投手羅力（左）。（記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天義大犀牛在先發投手羅力投8局失1分的好投領軍下，最終就以6：1擊敗Lamigo桃猿，羅力拿下勝投和單場MVP。目前羅力以11勝、防禦率4.50與羅曼並列第一，129K排第2，僅落後布魯斯的136K。

去年羅力勇奪投手三冠王，今年有機會連莊，對此，羅力表示，其實去年拿三冠王時他就說過了，這個頭銜可遇不可求，最重要的是幫助球隊贏球，盡量拉長投球局數，降低失分，同時多投三振。

今年球季結束義大球衣將走入歷史，富邦正式入主，羅力說，只要他穿義大球衣的一天，就是盡力為球隊做出貢獻，打進總冠軍戰，至於明年的事，明年再說。

今年中職打優於投的現象十分明顯，羅力認為，中職是個打者很強的聯盟，不過這個聯盟也有很多好投手，「我知道今年有不少爭議性的話題，重要的是要想辦法提升成為更好的投手，才能壓制好的打者。」