奧運》假搶劫事件 美金牌泳將遭禁賽罰10萬美金
2016/09/09 06:55
洛克特遭罰款與禁賽。（美聯社）
〔記者林柏辰／綜合報導〕美國金牌泳將洛克特（Ryan Lochte）因謊稱在里約遭搶，昨天確定遭禁賽10個月，並罰款10萬美金（約新台幣310萬元）。
美國奧委會與美國泳協昨天共同發表懲處內容，洛克特也已經同意，禁賽時間至2017年6月，包含了明年的世界錦標賽。
洛克特在奧運期間謊稱與隊友遭持槍搶劫，最後被揭穿是為了掩蓋自己酒醉大鬧加油站的騙局，遭外界大肆撻伐。
除了禁賽與罰款，根據之前報導，洛克特也同時失去了4個以上的代言，根據美國媒體估計，他因此損失了超過230萬美元（約新台幣7360萬元）的代言費。
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