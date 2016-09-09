MLB》昨歸隊又退場 「天才小史」的神秘傷勢曝光
2016/09/09 08:12
〔體育中心／綜合報導〕國民隊「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）昨天一出傷兵名單又受傷，先發只投2.1局就退場，今天國民對外說明小史的傷勢，表示他的右前臂拉傷。
史崔斯柏格今接受核磁共振（MRI）檢查，發現右前臂的屈肌拉傷，國民隊同時也宣佈小史目前「沒有歸隊時間表」，一切將待他手肘消腫後才能進一步規劃。
國民總教練貝克（Dusty Baker）對小史再度受傷頗感無奈，但他也說：「雖然還不知道他（小史）什麼時候可以回來，但慶幸的是傷勢沒有我們所想的那麼嚴重。」
「昨晚我一直禱告，期盼情況不像大家恐慌那樣，也許人性就是習慣做最壞的打算，但我喜歡往好的方面想，盡量不讓悲觀影響我。」貝克說。
小史本季傷勢不斷，2進2出傷兵名單，但仍繳出全隊第2高的15勝4敗防禦率3.60，147.2局送出183次三振。
史崔斯柏格（美聯社）
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