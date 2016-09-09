中職》大義新莊告別秀 球迷不捨、啦啦隊成淚人兒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕富邦金控將接手義大犀牛，備受球迷喜愛的義大吉祥物「大義」也將告別球場，昨天是大義最後一次在新莊球場表演，許多球迷都跟大義合影留念，依依不捨的向他道別。

義大犀牛7、8日在新莊主場出戰Lamigo桃猿，這也是義大北部主場最後一戰，賽前除了安排向陳金鋒致敬的活動外，也在5局結束後，幫啦啦隊「Rhino Angels」以及吉祥物大義舉辦告別秀，大義也大秀經典的「月球漫步」等組曲，讓球迷重溫美好時光，在離情依依的氛圍，也不禁讓「Rhino Angels」不捨落淚。

義大球迷也在現場排隊搶購犀牛商品，限量40隻的大義大玩偶瞬間秒殺。

大義娃娃即將絕版，吸引球迷搶購。（資料照，記者陳志曲攝）