FIFA》違規引進未成年球員 皇馬、馬競2017年被禁止簽約

皇家馬德里（白衣）與馬德里競技（紅白條紋）遭禁止於2017年引進球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國際足總昨天（8日）晚間正式宣布，駁回西甲兩支球隊皇家馬德里與馬德里競技的上訴，這兩隊將被處罰禁止引進球員。未來2個完整、連續的轉會期間內，他們將無法引進球員，禁令也延伸到這兩隊所擁有的女子足球隊與沙灘足球隊等。不過國際足總強調，禁令不限制賣出球員。

這次的處罰表示，2017年1月的冬季轉會期與7月、8月的夏季轉會期，皇馬與馬競都無法簽下新的球員。除了禁令之外，兩隊還分別被罰款90萬、360萬瑞士法郎，並被要求改善年輕球員的待遇。

原本國際足總在今年1月就公布這項決定，但兩隊都選擇上訴，因此禁令被延後執行。另一家西甲豪門巴塞隆納也曾在2015年1月與7月、8月遭轉會禁令處罰，原因與皇馬、馬競相同。

據馬德里媒體《AS報》報導，皇馬和馬競還有上訴至國際體育仲裁法庭的權力，目前皇馬已經發表聲明說會盡快交付仲裁，希望能藉此取消國際足總的處罰。