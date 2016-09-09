桌球》福原愛新婚 NHK：暫不從夫姓、不同居
2016/09/09 08:57
福原愛與江宏傑。（取自共同社）
〔體育中心／綜合報導〕據昨天（8日）的新聞報導指出，江宏傑與福原愛已經提出婚姻申請。而《民視》也報導江宏傑將在台南購置新房子的消息。日本媒體NHK在昨天的晚間新聞中表示：「兩人不會馬上同居，也不會變更國籍。福原愛並不會按照日本慣例改夫姓成為『江愛』，雙方都會保留自己的姓氏。福原愛也會繼續參加桌球比賽。」
日本法務省規定，這種國際結婚會特別編制全新戶籍給福原愛，在這個新戶籍裡，如果要記錄江宏傑為其丈夫，需要在6個月內提出申請。規定中也提到，如有在日本使用的需要，與本籍人士結婚的外籍配偶可以自行選擇更改姓名，以符合日本人的習慣。
福原愛尚未在自己的推特、微博以及ameba部落格對結婚之事有任何的發言。據《NHK》得到的訊息指出，福原愛個人事務所工作人員表示：「目前暫時不會對此進行回應，過幾天再說。」
相關新聞
- 不甩禁婚令 日桌球女將福原愛和江宏傑結婚了！
- 在日登記結婚 福原愛、江宏傑年底回台灣宴客
- 桌球》對福原愛下禁婚令？日本桌協回應了...
- 日媒問福原愛 江宏傑貼心回應
- 11歲就當日本國家隊員...中國網友也超愛福原愛
推薦新聞
-
MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）2016/09/09 10:55
-
威巡賽》季後賽首役開打 潘政琮首回合繳71桿排632016/09/09 10:41
-
F1》西班牙傳奇阿隆索退休將近 漢米爾頓盼再度對決2016/09/09 10:35
-
美網》小威4強爆冷出局 無緣第23冠讓出球后寶座2016/09/09 10:18
-
桌球》福原愛新婚 NHK：暫不從夫姓、不同居2016/09/09 08:57