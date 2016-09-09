桌球》福原愛新婚 NHK：暫不從夫姓、不同居

福原愛與江宏傑。（取自共同社）

〔體育中心／綜合報導〕據昨天（8日）的新聞報導指出，江宏傑與福原愛已經提出婚姻申請。而《民視》也報導江宏傑將在台南購置新房子的消息。日本媒體NHK在昨天的晚間新聞中表示：「兩人不會馬上同居，也不會變更國籍。福原愛並不會按照日本慣例改夫姓成為『江愛』，雙方都會保留自己的姓氏。福原愛也會繼續參加桌球比賽。」

日本法務省規定，這種國際結婚會特別編制全新戶籍給福原愛，在這個新戶籍裡，​​如果要記錄江宏傑為其丈夫，需要在6個月內提出申請。規定中也提到，如有在日本使用的需要，與本籍人士結婚的外籍配偶可以自行選擇更改姓名，以符合日本人的習慣。

福原愛尚未在自己的推特、微博以及ameba部落格對結婚之事有任何的發言。據《NHK》得到的訊息指出，福原愛個人事務所工作人員表示：「目前暫時不會對此進行回應，過幾天再說。」