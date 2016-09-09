NBA》記者會遲到遭鯊魚調侃 艾佛森受訪淚崩謝恩師（影音）
2016/09/09 09:10
〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾、「移動長城」姚明和「戰神」艾佛森明天將攜手進入名人堂，而今天舉辦記者會，艾佛森因「個人因素」遲到近1個半小時，會後受訪時談到教練和隊友，突然激動落淚，感謝他們的幫助，「沒有他們就沒有我。」
艾佛森因為遲到1個半小時，缺席頒發名人堂夾克儀式，歐尼爾則模仿艾佛森超經典的「跳針訓練」訪談，「名人堂？我是球隊的主力，你居然在跟我討論名人堂？」開玩笑化解尷尬。
艾佛森會後接受媒體採訪，談到教練和隊友不禁澘然淚下，他認為沒有高中教練貝利（Mike Bailey）、大學教練湯普森（John Thompson）、前七六人教練布朗（Larry Brown）等人的諄諄教誨，這一切都不會發生，並特別感謝布朗教練讓他成為MVP和名人堂球員，「他們是我出現在這裡的原因。」他一個人無法能走到這裡，這也要感謝球迷、家人和朋友的支持。
歐尼爾、姚明和艾佛森明天將攜手進入名人堂。（取自推特）
相關新聞
- NBA》愛神今過28歲生日 詹皇獻唱祝福（影音）
- NBA》七六人禁區爆滿 想交易掉他們其中一人
- NBA》經驗傳承？ 七六人與老將「名牌」再續約1年
- 歐尼爾、艾佛森、姚明3球星 週五進名人堂
- NBA》麥基想變成蝴蝶 網友這樣回應令人噴笑
推薦新聞
-
美網》小威4強爆冷出局 無緣第23冠讓出球后寶座2016/09/09 10:18
-
MLB》皇家牛棚最貴投手 本季砸鍋最多次2016/09/09 09:27
-
NBA》林書豪2K遊戲造型曝光 「仙道頭」變帥了2016/09/09 09:14
-
MLB》昨歸隊又退場 「天才小史」的神秘傷勢曝光2016/09/09 08:12
-
中職》大義新莊告別秀 球迷不捨、啦啦隊成淚人兒（影音）2016/09/09 08:01