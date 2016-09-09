NBA》記者會遲到遭鯊魚調侃 艾佛森受訪淚崩謝恩師（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾、「移動長城」姚明和「戰神」艾佛森明天將攜手進入名人堂，而今天舉辦記者會，艾佛森因「個人因素」遲到近1個半小時，會後受訪時談到教練和隊友，突然激動落淚，感謝他們的幫助，「沒有他們就沒有我。」

艾佛森因為遲到1個半小時，缺席頒發名人堂夾克儀式，歐尼爾則模仿艾佛森超經典的「跳針訓練」訪談，「名人堂？我是球隊的主力，你居然在跟我討論名人堂？」開玩笑化解尷尬。

艾佛森會後接受媒體採訪，談到教練和隊友不禁澘然淚下，他認為沒有高中教練貝利（Mike Bailey）、大學教練湯普森（John Thompson）、前七六人教練布朗（Larry Brown）等人的諄諄教誨，這一切都不會發生，並特別感謝布朗教練讓他成為MVP和名人堂球員，「他們是我出現在這裡的原因。」他一個人無法能走到這裡，這也要感謝球迷、家人和朋友的支持。

歐尼爾、姚明和艾佛森明天將攜手進入名人堂。（取自推特）