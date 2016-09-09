MLB》皇家牛棚最貴投手 本季砸鍋最多次

索利亞（右）是本季皇家最會砸鍋的牛棚投手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕被歸類在牛棚勝利組的皇家投手索利亞（Joakim Soria），本季出賽時總讓人膽戰心驚。根據數據顯示，索利亞在關鍵時刻投球的防禦率高達10，堪稱本季最會砸鍋的皇家投手。

去年12月以3年2500萬美元（約7.8億台幣）牛棚最大約重返皇家，索利亞被賦予「佈局投手」的任務，整季浮浮沉沉，昨天再度砸鍋後，已是本季第6次救援失敗，苦吞第8敗，再1敗就追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗投紀錄。

事實上，索利亞本季防禦率4.13，表現並不是非常糟糕，但他在關鍵時刻表現慘不忍睹，總計18局狂丟20分，防禦率10；若非關鍵時刻，43局僅失8分，防禦率僅1.67，表現判若兩人。

由於關鍵時刻挺不住，索利亞本季在球隊領先或平手情況下，已經11度被攻下超前分，皇家全隊最多次。

然而，自從契佛（Luke Hochevar）本季報銷後，皇家的選擇就相當有限，加上索利亞背負牛棚最大約，明年薪水800萬美元（約2.5億台幣）、後年900萬美元（2.8億台幣），皇家固然傷腦筋，但不得不用他。