MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約

〔體育中心／綜合報導〕前NFL球星提波（Tim Tebow）宣佈轉戰大聯盟後，自辦測試會吸引多達28支大聯盟球探到場，一度傳出其中8支球隊表達對提波的濃厚興趣，最終大都會得標，昨天宣佈以小聯盟約簽下提波。

29歲的提波大學時曾是家喻戶曉的明星四分衛，但進入NFL卻沒打出身價，今年他宣布重返體壇，決定重拾高中的另一項專長棒球。

大都會提供給提波的合約中附帶激勵獎金10萬美元，之所以會網羅提波是因為大都會期盼他的長打能力，他曾在測試會中對前大聯盟投手開轟。

轉戰大都會後提波預計從教育聯盟出發，接著視他適應情況參加亞利桑那秋季聯盟，拚明年春訓從小聯盟出發。

提波加入大都會小聯盟。（美聯社）

提波曾是NFL球員。（法新社）