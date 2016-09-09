MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約
2016/09/09 10:15
〔體育中心／綜合報導〕前NFL球星提波（Tim Tebow）宣佈轉戰大聯盟後，自辦測試會吸引多達28支大聯盟球探到場，一度傳出其中8支球隊表達對提波的濃厚興趣，最終大都會得標，昨天宣佈以小聯盟約簽下提波。
29歲的提波大學時曾是家喻戶曉的明星四分衛，但進入NFL卻沒打出身價，今年他宣布重返體壇，決定重拾高中的另一項專長棒球。
大都會提供給提波的合約中附帶激勵獎金10萬美元，之所以會網羅提波是因為大都會期盼他的長打能力，他曾在測試會中對前大聯盟投手開轟。
轉戰大都會後提波預計從教育聯盟出發，接著視他適應情況參加亞利桑那秋季聯盟，拚明年春訓從小聯盟出發。
提波加入大都會小聯盟。（美聯社）
提波曾是NFL球員。（法新社）
相關新聞
- MLB》皇家牛棚最貴投手 本季砸鍋最多次
- MLB》昨歸隊又退場 「天才小史」的神秘傷勢曝光
- MLB》永不放棄 前NFL明星提博加盟大都會
- MLB》教士主場的最後亮相 「老爹」獲贈專屬衝浪板
- MLB》洋基主場橫掃藍鳥 季後賽越來越近
推薦新聞
-
來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人2016/09/09 12:25
-
游泳》「洪荒少女」傅園慧 跨界進軍演藝圈2016/09/09 12:01
-
MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）2016/09/09 10:55
-
MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約2016/09/09 10:15
-
NBA》林書豪2K遊戲造型曝光 「仙道頭」變帥了2016/09/09 09:14