F1》西班牙傳奇阿隆索退休將近 漢米爾頓盼再度對決

漢米爾頓（左）、阿隆索（右）。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕英國F1車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）上個月底接受西班牙《AS報》採訪時，坦言希望能再度與阿隆索（Fernando Alonso）對決。因為阿隆索今年曾對媒體表示，離退出F1、車手生涯退休不遠了。雖然2007年兩人在麥凱倫車隊（McLaren）中有過節，但漢米爾頓承認，阿隆索是最受所有車手尊敬的人。

漢密爾頓認為阿隆索可能會提前結束生涯，因此他再度強調想與阿隆索競爭：「阿隆索35歲了，他已經賺到足夠多的錢，也已經累積足夠多的經驗。雖然不能說他代表F1，但他已經是傳奇車手。最近阿隆索的表現也很出色，如果換作是我可能做不到。我真的很希望麥凱倫本田車隊（McLaren-Honda）能給阿隆索有奪冠實力的賽車。我想要再度跟他一決高下。每個人都靠自己的意志力去拚，這就是我正在做的，相信阿隆索也一樣。」