美網》小威4強爆冷出局 無緣第23冠讓出球后寶座

小威美網4強爆冷吞敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現任球后、女單第1種子小威廉絲（Serena Williams）美網女單4強賽遭遇大會第10種子的捷克選手普莉絲可娃（Kristyna Pliskova），居然以2：6、7：6（7：5）爆冷輸球，無緣在今年抱回生涯第23座大滿貫金盃，也中止連續186週排名世界第一的紀錄。

普莉絲可娃首盤2度破了小威發球局，以6：2先開紅盤，進入第二盤，雙方纏鬥至搶7大戰，小威在決勝一度以5：4領先，但卻連續出現3次失誤，小威在最後發生雙發失誤，也將勝利拱手讓人。

普莉絲可娃首度打進大滿貫決賽。（法新社）

普莉絲可娃在4強賽爆冷擊敗小威，這是她生涯首次闖進大滿貫決賽，她賽後對此完全不敢置信能擊敗奪冠大熱門，讓她興奮不已。小威吞敗後，除了無緣奪下生涯大滿貫第23冠外，世界第一的后位也將拱手讓給德國女將柯珀（Angelique Kerber），排名世界第一的紀錄也停在186週，追平前球后葛拉芙（Stefanie Graf）的紀錄。