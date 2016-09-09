威巡賽》季後賽首役開打 潘政琮首回合繳71桿排63
2016/09/09 10:41
潘政琮。（資料照，法新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在Web.com巡迴賽季後賽首役，DAP錦標賽第1回合，以高於標準桿1桿的71桿完賽，暫時並列63名。
Web.com巡迴賽季後賽要打4場，潘政琮已靠例行賽的好成績取得下一季PGA巡迴賽資格。今天他在前9洞全數打Par，進入後9洞，他在標準桿4桿的第10洞開球就攻上果嶺，兩推進洞抓下博蒂。
但第13洞打進障礙區，拋球之後打上果嶺吞了柏忌，接著又在第14洞連著打進長草區，再吞柏忌，以高於標準桿1桿完賽。
受雷雨影響，第1回合比賽法全數完賽，目前領先者是美國的魏特（Bobby Wyatt），他打出8個博蒂、1個柏忌，創個人最低桿紀錄的63桿，暫以1桿之差領先迪湘布。
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