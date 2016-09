MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅雀與釀酒人之役出現一幕神奇畫面,投手對決打者時不慎投手犯規,未料打者照樣出棒,最終形成2分全壘打,相當罕見。

4局下、一壘有人,釀酒人先發蓋拉(Junior Guerra)投球被抓投手犯規,但比賽仍在進行中,王寇頓沒放棄這顆失投球,一棒轟出右外野,幫助球隊攻下2分,可惜最終紅雀仍以5:12輸給釀酒人。