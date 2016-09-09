MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕紅雀與釀酒人之役出現一幕神奇畫面，投手對決打者時不慎投手犯規，未料打者照樣出棒，最終形成2分全壘打，相當罕見。

4局下、一壘有人，釀酒人先發蓋拉（Junior Guerra）投球被抓投手犯規，但比賽仍在進行中，王寇頓沒放棄這顆失投球，一棒轟出右外野，幫助球隊攻下2分，可惜最終紅雀仍以5：12輸給釀酒人。