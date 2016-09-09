NBA》歐尼爾進名人堂 Kobe發文：你是我大哥

2016/09/09 12:24

〔體育中心／綜合報導〕傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天正式入主NBA名人堂，昔日湖人隊友布萊恩（Kobe Bryant）特別在Instagram上發文，為這位最後的50大球星送上祝福。

布萊恩寫道，「恭喜我的老大哥歐尼爾用精彩的職業生涯進入名人堂，這是你值得的！」

布萊恩祝賀歐尼爾。（取自布萊恩IG）

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