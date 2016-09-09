游泳》「洪荒少女」傅園慧 跨界進軍演藝圈
2016/09/09 12:01
〔體育中心／綜合報導〕里約奧運期間因一句「用盡洪荒之力」爆紅的中國泳將傅園慧將跨界挑戰演藝圈，北京衛視選秀節目「跨界喜劇王」今天宣佈，「洪荒少女」傅園慧確定加入新的節目陣容。
「跨界喜劇王」是北京衛視的喜劇選秀節目，邀請來賓不設限，鐘漢良、林志玲、姚明、孫揚等人預計也將在節目中亮相。
傅園慧面對鏡頭表情豐富，天生具歡樂性格，根據中國媒體報導，傅園慧爆紅後身價水漲船高，傳廣告代言身價已逾5000萬新台幣。
傅園慧（法新社）
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