MLB》曾沒收完全比賽 喬伊斯又出現誤判（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕曾沒收前老虎隊投手賈羅拉加（Armando Galarraga）完全比賽的裁判喬伊斯（Jim Joyce）今天又出現爭議性判決，奉送印地安人2分，太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）氣得衝上場抗議遭驅逐出場，終場印地安人以10：7擊敗太空人。

這起爭議判決發生在3局下，印地安人以2：1領先，奇森霍（Lonnie Chisenhall）在滿壘時，將一顆以落地的變化球擊成界外球，但當下主審喬伊斯並未做出判定界外球的手勢，二、三壘跑者也趁機都跑了回來。

裁判開完會仍做出原判，辛奇對此不滿上場抗議遭喬伊斯驅逐出場，印地安人意外得到2分，終場以10：7贏球。

喬伊斯曾在2010年出現砂鍋大的誤判，硬生生沒收前老虎隊投手賈羅拉加（Armando Galarraga）的完全比賽。喬伊斯賽後坦承這是誤判，並公開致歉。