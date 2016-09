MLB》曾沒收完全比賽 喬伊斯又出現誤判（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕曾沒收前老虎隊投手賈羅拉加(Armando Galarraga)完全比賽的裁判喬伊斯(Jim Joyce)今天又出現爭議性判決,奉送印地安人2分,太空人總教練辛奇(A.J. Hinch)氣得衝上場抗議遭驅逐出場,終場印地安人以10:7擊敗太空人。

這起爭議判決發生在3局下,印地安人以2:1領先,奇森霍(Lonnie Chisenhall)在滿壘時,將一顆以落地的變化球擊成界外球,但當下主審喬伊斯並未做出判定界外球的手勢,二、三壘跑者也趁機都跑了回來。

裁判開完會仍做出原判,辛奇對此不滿上場抗議遭喬伊斯驅逐出場,印地安人意外得到2分,終場以10:7贏球。

喬伊斯曾在2010年出現砂鍋大的誤判,硬生生沒收前老虎隊投手賈羅拉加(Armando Galarraga)的完全比賽。喬伊斯賽後坦承這是誤判,並公開致歉。