前奧會主席蔡辰威 要求全台單項協會理事長都下台

〔記者林岳甫／台北報導〕體育署長何卓飛今（9日）一早緊急召開記者會，原來是前奧會主席、現任田徑協會理事長蔡辰威傳簡訊給他，面對社會的紛紛擾擾，乾脆讓所有單項協會理事長通通下台一鞠躬，讓何卓飛深感震撼。

里約奧運期間，從網球協會與謝淑薇到羽球協會與戴資穎等問題，都間接影響選手在奧運間的士氣，如今身為田協理事長蔡辰威決定率先下台，還呼籲全台單項體育協會理事長全數辭職，靜待政府處置。對此何卓飛表示，大部份的理事長都很盡心盡力，希望能為台灣體育界做出最大貢獻，他一直以來都很感謝。

何卓飛承諾將改革國內體育組織，建議單項協會未來要選訓專業化，且協會秘書長等主管職務，需要有經營管理能力或是對這項運動是否具有專業知識，才能推動良好營運計劃，讓選手能擁有足夠的資源，在國際賽事發光發熱。

另外，從選訓會議到教練以及裁判，甚至是紀律委員會都得有專業人士進入，且都會牽涉到選手的權益，應該得要有選手成為代表，避免不必要的問題出現。

體育署長何卓飛。（記者林岳甫攝）