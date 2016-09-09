世界盃資格賽》表現太好卻被砍！ 伊朗主力竟遭卡達球隊解約

德賈加。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃亞洲區資格賽第3輪A組，伊朗在主場以2：0擊敗卡達。不料賽後隔天卻傳出令人錯愕的消息，伊朗主力中場徳賈加（Ashkan Dejagah）因為在場上表現太好，遭到卡達聯賽阿拉比（Al-Arabi SC）俱樂部解約。

這場比賽裡，徳賈加攻防兩端表現都很出色。但就在比賽結束後的隔天，他所效力的卡達聯賽阿拉比俱樂部就直接與他解約，原因是他在場上多次、毫不留情地對卡達球員犯規。徳賈加失去工作後，他的經紀人也積極聯繫德甲球隊，希望他能重返德國踢球。

2002年日韓世界盃16強賽，南韓與義大利的比賽，安貞桓在延長賽以頭錘頂進黃金進球絕殺對手，這也使得他遭到當時的義甲球隊佩魯賈（A.C. Perugia）解約。時隔多年，德賈加也碰上類似的情況。

安貞桓。（資料照，美聯社）