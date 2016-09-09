來台出賽就是強！「刺青辣妹」連克大小威 成史上第四人

捷克悍妞普莉絲可娃（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕捷克悍妞普莉絲可娃（Karolina Pliskova）美網一戰成名，榮膺大滿貫史上第4位接連擊敗大、小威廉絲（Venus 、Serena Willimas）的真正強者！事實上，這位芳齡24的「刺青辣妹」與台灣很有緣，早在2011年海碩盃就來台北參賽，儘管最終不敵頭號種子地主詹詠然╱中國鄭潔，與雙胞胎妹妹屈居雙打亞軍，率性作風與冷豔外型迄令讓國內球迷懷念。

過去普莉絲可娃在四大賽女單最佳成績，不過是第3輪（32強），算是大器晚成，不過這位身高185公分的東歐美女今年蛻變崛起，先在辛辛那提女網爆冷掄元，緊接著美網又踩過現任世界球后，榮膺1993年後第一位殺進紐約法拉盛公園女單決賽的捷克新希望，總計11連勝氣勢無法擋。

過去能在同一賽事強壓大、小威的選手，只有區區7人，大滿貫舞台更加罕見，僅大名鼎鼎如「瑞士公主」辛吉絲、「比利時雙姝」漢妮（Justine Henin）、克莉絲特絲（Kim Clijsters）能辦到，而且辛吉絲現僅打雙打，後兩者更早已退休。如今普莉絲可娃天助自助創造歷史，先在16強3盤氣走大威，準決賽又直落2扳倒奪冠呼聲最高的小威，不論決賽能否乘勝追擊，繼辛辛那再提壓軸再挫德國「左手劍」柯珀（Angelique Kerber），5年前見識丰采的寶島粉絲都與有榮焉。