NBA》再談魏德離開熱火 萊利：唯一的遺憾

熱火總管萊利。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕熱火隊史最偉大球星「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）告別效力13年的老東家，以2年4700萬美元（約15億新台幣）轉戰公牛。成為眾矢之的的熱火總管萊利（Pat Riley）今再談到此事，他表示，「沒有抱歉、沒有遺憾，除了一個人之外，沒有流淚。」

魏德效力熱火長達13年，連續12次入選明星賽，並帶領球隊奪得3次總冠軍，堪稱是隊史最偉大的球星，他總是以球團未來做優先考量，薪水都不是隊上最高，未料熱火本季留人開出「心寒價」，這也使得魏德狠下心離開邁阿密。

除了魏德出走，兩名先發主力強森（Joe Johnson）和丹恩（Luol Deng）也轉戰他隊，熱火也進入重建期，對此，熱火總管萊里祝福魏德，表示球員來來去去，球隊經營仍要向前看，他相信自己能打造出冠軍球隊，並期待新人們的成長。