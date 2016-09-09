積欠機票讓陳昌源心寒拒出賽 綠委誓言改革體壇

陳昌源將缺席亞洲盃與東亞盃次輪賽事。（資料照，記者張忠義攝）

〔即時新聞／綜合報導〕我國足球好手陳昌源（Xavier Chen）擁有比利時、台灣雙重國籍，實力堅強的他卻選擇為台灣效力，令足壇大為振奮。但今年4月，足協被爆出積欠陳昌源機票錢，令陳感到相當心寒，決定缺席亞洲盃與東亞盃賽事。民進黨立委高志鵬痛批足協毫不尊重球員，誓言不再讓台灣失去任何一位優秀選手。

（圖片擷取自「高志鵬 Gao Jyh Peng」臉書）

陳昌源在今年3月自行支付12萬機票錢到越南出戰世界杯會外賽，後來卻傳出足協積欠這筆款項。雖然足協澄清，只要收到完整單據就能核銷撥款，日後也將加強與球員間的溝通，但陳昌源仍拒絕出戰接下來的亞洲盃與東亞盃次輪賽事。

高志鵬在臉書上寫到，台灣在2011年力邀陳昌源加入國家隊，不但比中國捷足先登，實力與人氣兼具的他更是台灣足球國家隊的至寶。

但因為足協的缺失，竟然讓國家隊一級主將得自費參加比賽，他痛批這「絕對是聞所未聞，且毫不尊重球員的做法。」高志鵬強調，在里約奧運經歷過一連串的體協醜聞之後，體壇改革已是勢在必行，「絕不能讓台灣再失去任何一位優秀的體育選手。」