NFL》今天開幕戰 野馬球員拒絕起立唱國歌

〔體育中心／綜合報導〕美國NFL 49人隊球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）日前為抗議種族歧視頻傳，在熱身賽賽前唱國歌拒絕起立，遭現場觀眾噓爆，更被球迷燒球衣。今天NFL進行開幕戰，丹佛野馬球員馬歇爾（Brandon Marshall）為聲援卡佩尼克用同樣方式表達不滿。

野馬線衛馬歇爾今天開幕戰唱國歌時，同樣拒絕起立，以聲援卡佩尼克的抗議，馬歇爾向媒體表示，「我們擁有言論自由，但當我們用自己的方式表達時卻又得去衝撞它，這就像外界希望我們順從主流價值，而我們要去將它打破一樣，我知道卡佩尼克從哪來、在抗議什麼，我支持他。」

馬歇爾唱國歌時拒絕起立。（USA Today Sports）