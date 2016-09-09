MLB》一朗有多快？ 這項紀錄66年來首見
2016/09/09 14:37
〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗昨天單場雙安，大聯盟生涯安打累積至3021支，獨居史上第26。不僅如此，一朗還締造了一項睽違66年的紀錄。
現年42歲的鈴木一朗，昨天雙安包括本季第4支三壘安打。數據顯示，這是繼1950年白襪阿普林（Luke Appling）之後，再有42歲以上的球員單季擊出至少4支三壘打。
自從1871年以來，大聯盟總共有10名42歲以上的老將單季擊出至少4支三壘打，只有一朗是1950年後的球員，至於紀錄保持人則是海盜傳奇球星華格納（Honus Wagner），他以42歲之姿在1916年單季擊出9支三壘打。
鈴木一朗本季擊出4支三壘安打。（法新社）
相關新聞
- MLB》曾沒收完全比賽 喬伊斯又出現誤判（影音）
- MLB》超罕見！ 投手犯規竟掉2分（影音）
- MLB》前NFL球星提波 獲大都會小聯盟簽約
- MLB》昨歸隊又退場 「天才小史」的神秘傷勢曝光
- MLB》皇家牛棚最貴投手 本季砸鍋最多次
推薦新聞
-
和福原愛結婚引關注 江宏傑過去差點進入演藝圈2016/09/09 16:30
-
歡樂友緣女子公開賽》最後決戰 陳依妏大逆轉封后2016/09/09 16:01
-
MLB》一朗有多快？ 這項紀錄66年來首見2016/09/09 14:37
-
NFL》今天開幕戰 野馬球員拒絕起立唱國歌2016/09/09 14:14
-
籃球》名人表演賽 女球員晃倒男生搶走全場焦點 （影音）2016/09/09 14:08