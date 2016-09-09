MLB》一朗有多快？ 這項紀錄66年來首見

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗昨天單場雙安，大聯盟生涯安打累積至3021支，獨居史上第26。不僅如此，一朗還締造了一項睽違66年的紀錄。

現年42歲的鈴木一朗，昨天雙安包括本季第4支三壘安打。數據顯示，這是繼1950年白襪阿普林（Luke Appling）之後，再有42歲以上的球員單季擊出至少4支三壘打。

自從1871年以來，大聯盟總共有10名42歲以上的老將單季擊出至少4支三壘打，只有一朗是1950年後的球員，至於紀錄保持人則是海盜傳奇球星華格納（Honus Wagner），他以42歲之姿在1916年單季擊出9支三壘打。

鈴木一朗本季擊出4支三壘安打。（法新社）