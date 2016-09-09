東寧宮匯集信眾愛心 接連捐米捐車回饋社會
2016/09/09 14:59
東寧宮主委莊燦耀說，廟方發放白米希望讓弱勢家庭都能吃飽，他身後則是長串排隊領取的人龍。（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市名剎東寧宮上午送給清寒與身障民眾白米，將信眾中元普渡的物資集中捐給清寒家庭，五萬斤白米吸引貧困民眾午夜開始就在廟門口「卡位」，千餘名排隊人龍凸顯目前景氣真的很不好。
東寧宮上午九點開始發放民生物資，新竹縣、市貧窮家庭，憑低收證明、身障手冊或里鄰長出具的清寒證明，領取三十斤白米。
主委莊燦耀說，五萬斤白米都是信眾不久前中元普渡捐輸的，廟方則將這些愛心匯集在一起，統一發放，希望讓弱勢家庭都能吃飽。
凌晨才過十二點，廟埕就出現排隊等待領米的人，上午九點不到，千餘名排隊人潮將東寧宮四周的街道整整繞了一圈，人龍扛米的景象十分壯觀。
日前農曆7月29日地藏王菩薩誕生日，東寧宮也捐贈新竹市警察局巡邏車一輛，由市長林智堅代表受贈。
莊燦耀表示，東寧宮有感警察人員平時執勤辛勞，為讓警方維護地方有更好的巡邏利器，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈巡邏車做為治安維護之用，為社會盡一份心力。市警局表示，目前東門派出所共有三輛巡邏車，其中2輛都是由東寧宮捐贈，日前捐贈的車將繼續做為東門派出所員警維護治安之用。
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