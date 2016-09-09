帕運》視障門球比賽 巴西觀眾安靜觀看 （影音）
2016/09/09 15:08
〔體育中心／綜合報導〕8月份里約奧運落幕，9月份里約帕運緊接著登場。在今天所進行的比賽中，視障門球項目正式開始第1天賽程。「保持安靜是對選手的尊重，」一名觀眾表示，「這是我第一次進場看視障門球。」
視障門球起源於1946年的奧地利，過去只是視障人士的球類遊戲。隨後由於活動容易進行，加上器材簡單，成為流行於歐洲的運動。一隊6人組成，只有3位球員上場。一場比賽中，每隊只有3次換人機會（延長賽1次）。球員需要戴上紗布眼罩以及墨鏡，聽球發出的聲音感覺來球方向。比賽全長20分鐘，分為上、下半場，每半場各10分鐘。
球員進攻時得以投擲的方式把球滾進對方寬9公尺的大門裡，進1球得1分。若20分鐘內不分勝負，則進行上、下半場各3分鐘的延長賽，首先得分者獲勝。如果延長賽雙方沒得分，則進行PK賽。
視障門球。（取自帕運官網）
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