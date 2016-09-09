景美台師大拔河聯隊 五百公斤組達成四連霸

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間昨深夜進行女子500斤公開賽，衛冕成功，達成4連霸目標。（景美女中提供）

〔記者梁珮綺／台北報導〕旗開得勝，一舉拿雙金！

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間昨深夜進行女子500斤公開賽，今年參賽隊伍眾多，共有14支，預賽時分成A、B組比賽，2組各取前2名進入前4強，台灣小將分配到B組，除與瑞典Stenungsund A隊打成1:1平手外，其餘皆以2:0的成績取勝，以預賽第1名進入前4強，也成功完封A組第2名的英國Army Ladies隊，晉級冠亞軍，最終擊敗瑞士Sins A隊，衛冕成功！

世界盃室外拔河賽每2年舉辦一次，景美女中與台師大拔河聯隊從2010年起參加，截至2014年，女子500公斤組公開賽已累積3面金牌，今年再奪1金，達成4連霸目標。

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間昨深夜進行女子500斤公開賽，衛冕成功，達成4連霸目標。（景美女中提供）

景美女中與台師大拔河聯隊遠征瑞典參加2016世界盃室外拔河賽，台灣時間昨深夜進行女子500斤公開賽，衛冕成功，達成4連霸目標。（景美女中提供）